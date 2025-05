FW Dinslaken: Tierrettung in luftiger Höhe

Dinslaken (ots) - Am heutigen Mittag gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken mit dem Stichwort "Elektrobrand" in ein Dinslakener Industriegebiet alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass eine Transformatorenstation in Brand geraten ist. Da sich der Brand nur auf die Trafostation begrenzte, wurde sich zunächst dazu entschieden, umliegende Gebäude und Fahrzeuge mittels einer ...

