FW Dinslaken: Einsatzreicher Montag bei der Feuerwehr Dinslaken.

Dinslaken (ots)

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind am gestrigen Montag stark gefordert worden. Im Vormittagsbereich rückten die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld sowie der Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall aus. Im Anschluss daran unterstütze das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache in zwei Fällen den Rettungsdienst, bei einer Tagehilfe und einem First-Responder Einsatz. Im Abendbereich befanden sich bei zwei aufeinander folgenden Einsätzen jeweils eine Person in einer Notlage. Die Einsatzkräfte ermöglichten dem Rettungsdienst in beiden Fällen den Zugang zu den hilfebedürftigen Personen, die in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen sind. Auf dem Rückweg zur Feuerwache gab es erneuten Alarm. Es wurde ein Müllbrand auf einer städtischen Kompostieranlage in Oberlohberg gemeldet. Schnell erkannte der ersteintreffende Fahrzeugführer die Besonderheiten der etwas abgelegenen Einsatzstelle und forderte entsprechende Unterstützung durch die Einheiten Oberlohberg und Eppinghoven an, welche sich unmittelbar nach der Alarmierung mit weiteren wasserführenden Fahrzeugen auf dem Weg zur Einsatzstelle machten. Ein brennender Komposthaufen konnte so mit gemeinsamen Kräften, zwei C-Hohlstrahlrohren und der Unterstützung einer Landmaschine eines benachbarten Unternehmers zügig gelöscht werden. Kaum einsatzbereit gemeldet, rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu einem weiteren Einsatz "Person in Notlage" aus. Zwei Kinder haben sich versehentlich in einem PKW eingeschlossen. Nach gutem Zureden der Einsatzkräfte von außen konnten die Kinder im inneren die Autotür jedoch wieder selbstständig öffnen. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken ist bis Dienstagmorgen zu insgesamt 42 medizinischen Notfällen alarmiert worden.

