Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 10-Jährige zünden PKW an

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 26.05.2025 zündelten zwei 10-jährige Jungen an einem abgeparkten PKW in der Kleinwolschendorfer Straße. Die Jungen setzten dabei die Rückleuchte des PKW in Brand, wodurch sich das Feuer auf den gesamten PKW ausbreitete und dieser völlig ausbrannte. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den PKW nur noch kontrolliert abbrennen lassen und somit verhindern, dass der Brand auf weitere Sachen übergriff. Die beiden Kinder wurden durch eine Passantin gesehen, wie sie vom Tatort wegliefen und konnten so namentlich bekannt gemacht werden. In Folge kamen die beiden 10-Jährigen zum Tatort zurück und räumten die Tat ein. Die Eltern wurden durch die Polizei hinzugezogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Sachschaden liegt in einem unteren 4-stelligen Bereich. (BF)

