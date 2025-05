Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LKW Fahrer mit über 3 Promille im Verkehr

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am 26.05.2025 wurde die Polizei Greiz über einen in Schlangenlinien fahrenden LKW an der Abfahrt Triptis in Richtung Gera informiert. Die eingesetzten Beamten konnten den LKW auf der B2 am Abzweig Mittelpöllnitz feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 07:33 Uhr einen Wert von 3,09 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme verbracht und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da der Mann polnischer Staatsbürger ist und keinen deutschen Wohnsitz besitzt, wurde durch die Staatsanwaltschaft Gera eine Sicherheitsleistung festgesetzt. Ein anderer Fahrer der Speditionsfirma musste den LKW am Abstellort abholen. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (BF)

