POL-MK: Einbruch in Baucontainer

Halver (ots) - Unbekannte sind am Samstagmorgen, kurz nach 0 Uhr, in Büroräume einer Firma am Staklenberg eingebrochen. Drei Unbekannte durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden. Die Polizei sicherte Spuren. Eine 76-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter in der Bahnhofstraße bestohlen. Wie sie der Polizei ...

