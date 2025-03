Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handy-Diebstahl aufgeklärt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend konnte ein gestohlenes Handy an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Der Geschädigte befand sich in einem Einkaufszentrum am Pferdemarkt, als das Handy offenbar entwendet wurde. Über eine Ortungs-App konnte der Geschädigte jedoch den Standort seines Telefons ausfindig machen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und führte Durchsuchungsmaßnahmen zum Auffinden des Telefons durch. Das Handy konnte schließlich aufgefunden, sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

