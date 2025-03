LPI-NDH: Radlader kippt um - eine verletzte Person

Nordhausen (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.45 Uhr in eine Kindertagesstätte am Weinberghof einzubrechen. Gewaltsam versuchten die Täter ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. ...

