LPI-NDH: Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bielen (ots) - Im Nordhäuser Ortsteil Bielen ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Derzeit ist zu dem Unfallhergang bekannt, dass mit der Zuhilfenahme eines Radladers arbeiten an der Fassade eines Gebäudes in der Marktstraße stattfanden. Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich der Radlader in Bewegung, fuhr eine Bordsteinkante herunter und kippte danach zur Seite um. ...

mehr