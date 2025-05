Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Velen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Borkener Straße 13

Unfallzeit: Donnerstag, 22.05.2025, 14:45 Uhr

Ein 45-jähriger Lastzugfahrer aus Serbien befuhr mit seinem Lastwagen die Borkener Straße in Ramsdorf aus Richtung Borken kommend in Richtung Velen. Im Ortskern, in Höhe der Hausnummer 13, wollte er an einem am Fahrbahnrand parkenden Auto vorbeifahren. Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden 70-jährigen Fahrradfahrer aus Ramsdorf. Der Lastzug berührte dabei den Fahrradfahrer und dieser kam zu Fall. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ramsdorfer Straße im Bereich der Unfallstelle bis um 18 Uhr voll gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861-900-0) in Verbindung zu setzen.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell