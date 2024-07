Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindergarten- Elektrogeräte entwendet

Löhne (ots)

(sls) An der Hahnenstraße in Löhne kam es am vergangenen Wochenende (20.7.) zu einem Einbruch in eine Kindertagestätte. Am frühen Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass sich bislang unbekannte Täter augenscheinlich durch die Eingangstür Zutritt zum Gebäudekomplex verschafften. Im Inneren wurde sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurden zwei Geldkassen mit Bargeld im drei-stelligen Bereich, eine Kamera, eine JBL Musikbox und eine Toni-Box mit diversen Figuren entwendet. Letztmalig war der der Kindergarten am Freitag bis ca. 16.00 Uhr im normalen Ganztagsbetrieb. Die Unbekannten nutzen die Zeit bis Sonntagmorgen, um in das Gebäude einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell