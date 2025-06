Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

St. Jürgen Radfahrer bedroht Vater und Sohn mit Messer

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (14.06.2025) fuhren zwei Männer mit dem Rad die Ratzeburger Allee stadtauswärts entlang. Als sie beide an einer roten Ampel warten musste, stellte sich ein Mann sehr dicht neben den Jüngeren und beleidigte diesen. Er verfolgte dann im weiteren Verlauf die beiden Lübecker und bedrohte sie mit einem Messer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und sucht nach dem unbekannten Tatverdächtigen.

Ein 62-jähriger Lübecker und sein 25-jähriger Sohn fuhren Samstagnachmittag mit Fahrrädern stadtauswärts die Ratzeburger Allee entlang. In Höhe der Wallbrechtbrücke mussten sie an einer roten Ampel halten. Ein unbekannter Mann stoppte sehr dicht mit seinem Rennrad neben dem jüngeren der beiden. Darauf angesprochen, fing der Unbekannte an, die zwei Radfahrer zu beleidigen und zu bedrohen.

Vater und Sohn flohen vor dem Tatverdächtigen. Dabei fuhren sie auch in den Zeisigweg. Am Ende der dortigen Sackgasse drohte der Angreifer, sie abzustechen. Dann hätte er sich wieder von ihnen bis zur Ecke Zeisigweg/Rotkehlchenweg entfernt. Als die beiden Lübecker auf dem Weg aus dem Zeisigweg heraus an dem Unbekannten vorbeikamen, hätte dieser mit einem Küchenmesser Hiebbewegungen in Richtung des Älteren gemacht und den Mann dabei nur knapp verfehlt. Die zwei Geschädigten fuhren bis zu einer Tankstelle in der Ratzeburger Allee. Dort verständigte eine Mitarbeiterin die Polizei. Trotz umfangreicher Absuche konnte der Tatverdächtige nicht gefunden werden.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 25-35 Jahre alten Deutschen mit blonden Haaren handeln. Der Mann wäre hager gewesen und zwischen 160-170 cm groß. Er hätte eine kurze Hose und helles Oberteil getragen und wäre mit einem Rennrad unterwegs gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Beleidigung und der gefährlichen Körperverletzung. Hinweise werden unter der 0451/1310 entgegen genommen.

