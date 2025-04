Polizei Köln

POL-K: 250402-1-K Mutmaßlicher Drogendealer am Ebertplatz festgenommen - Wohnung durchsucht und Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Dienstagabend (1. April) erneut einen mutmaßlichen Drogendealer (25) am Ebertplatz festgenommen und neben verschiedenen Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen auch Dealgeld sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt.

Die Beamten waren gegen 19.30 Uhr auf den aus Wuppertal stammenden Mann aufmerksam geworden, als dieser auf der Platzfläche nach potentiellen Käufern Ausschau hielt. Bei der anschließenden Überprüfung und Durchsicht seiner Sachen fanden sie dann mehrere Ecstasy-Tabletten, Amphetamin und verkaufsfertig abgepacktes Cannabis, woraufhin die Staatsanwaltschaft kurzerhand die Durchsuchung seiner Wohnung anordnete. Dort fanden die Polizisten mehrere tausend Euro Bargeld, Kokain in nicht geringer Menge, rund 90 Ecstasy-Tabletten sowie über 800 Gramm Amphetamin.

Der 25-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Er ist bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten und auch der Ermittlungsgruppe City seit Längerem bekannt. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell