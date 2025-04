Polizei Köln

POL-K: 250401-4-K Diebstahl in Seniorenresidenz - Wohnungsdurchsuchung bei Pfleger angeordnet und Diebesgut entdeckt

Köln (ots)

Ermittler des Kriminalkommissariats 51 haben am Dienstagmorgen (1. April) die Wohnung eines 41 Jahre alten Altenpflegers durchsucht, der im Verdacht steht in mindestens drei Fällen die Bewohner eines Seniorenheims bestohlen zu haben. Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung mutmaßliches Diebesgut und beschlagnahmten Schmuck, Designerkleidung und Bargeld bei dem 41-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann im Februar dieses Jahres unter anderem Goldschmuck und Designerhalstücher von zwei Bewohnerinnen (81,94) aus deren Wohnungen gestohlen haben. Einem ebenfalls in dem Heim lebenden Ehepaar (83, 89) soll er darüber hinaus Bargeld und hochwertigen Schmuck entwendet haben. Der Beuteschaden in allen drei Fällen wird derzeit insgesamt auf eine sechsstellige Höhe beziffert.

Die Ermittler überprüfen aktuell die Herkunft aller in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellten Wertgegenstände. Ob der 41-Jährige auch für weitere Diebstähle in dem Wohnheim in Frage kommt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (cw/al)

