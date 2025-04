Polizei Köln

POL-K: 250401-1-K/KK 23 Organisierte Kriminalität: Haftbefehle und Durchsuchungen Polizeieinsatz mit Beteiligung von Spezialeinheiten

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen (1. April) im rechtsrheinischen Kölner Stadtgebiet sowie in Rösrath und Euskirchen sechs von sieben vom Amtsgericht Köln erlassene Haftbefehle gegen Männer im Alter von 37 bis 42 Jahren vollstreckt und elf Wohnungen sowie Fahrzeuge durchsucht. Aufgrund von Hinweisen zur Bewaffnung mehrerer Beschuldigter waren Spezialeinheiten an dem Einsatz beteiligt. Zwei Beschuldigte wurden leicht verletzt.

Die Beschuldigten (deutsche, niederländische, türkische und deutsch-russische Abstammung) sollen nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei seit 2020 in zahlreichen Fällen als Mitglieder zweier Gruppierungen gewerbsmäßig Handel mit Kokain, Cannabis und synthetischen Drogen im mehrstelligen Kilogrammbereich betrieben haben. Das Cannabis soll zum Teil in eigenen Plantagen angebaut oder aus dem europäischen Ausland eingeführt worden sein.

Die Durchsuchungen dauern zur Stunde noch an. Ergebnisse sind nicht vor Mittag zu erwarten. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell