Polizei Köln

POL-K: 250401-5-K 34-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik - Tatverdächtige stellen sich bei der Polizei

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.03.2025, Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6001856

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in Köln-Zollstock haben sich am Montag (31. März) und Dienstag (1. April) zwei mutmaßlich an der Tat beteiligte Männer (23,24) bei der Kriminalpolizei gestellt.

Beide lassen sich in vorliegender Sache anwaltlich vertreten. Ihnen wird vorgeworfen einen 34-jährigen Mann gemeinschaftlich schwer verletzt zu haben.

Die beim Kriminalkommissariat 11 geführten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern weiterhin an. (sw/al)

