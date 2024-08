POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - (ne) Während des Altstadtfestes kam es am Freitag, 09.08.2024 um 23:10 Uhr, zu Streitigkeiten in Rinteln auf dem Marktplatz an einer Musikbühne. Hierbei habe ein namentlich bekannter Täter einem 27-jährigen Auetaler unvermittelt an den Hals gegriffen und zugedrückt, wobei dem Opfer kurzfristig die Luft weggeblieben sei und er Rötungen am Hals erlitt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig, die Personen wurden vom Sicherheitsdienst ...

mehr