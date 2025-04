Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Rath - Straßenbahn beteiligt - Mehrere Leichtverletzte - Feuerwehr im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Unfallzeit: Mittwoch, 16. April 2025, 07:16 Uhr

Bei der Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 701 und einem Kleinbus heute Morgen in Rath wurden neun Personen zum Glück nur leicht verletzt. Die Feuerwehr war wegen der zunächst unklaren Lage mit starken Kräften im Einsatz. Der Bereich an der Unfallstelle musste für etwa eine Stunde teilweise gesperrt werden.

Siehe Meldung der FW: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115876/6014481

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein Kleinbus (Ford Transit besetzt mit sechs Personen) auf der Theodorstraße in Richtung Rath-Mitte unterwegs. An der Kreuzung Theodorstraße / Am Schüttenhof wollte der 71-jährige Fahrer des Transit nach links in die Sackgasse (Am Schüttenhof) abbiegen. Aus bislang unklaren Gründen kam es dabei zur Kollision mit einem Zug der Linie 701 eines 52-Jährigen. Der Zug war ebenfalls in Richtung Rath-Mitte unterwegs und erfasste den Transit hinten links. Durch die Wucht des Aufpralls wurde Ford zehn Meter weitergeschoben und die Bahn entgleiste. In der Bahn erlitten drei Personen leichte Verletzungen; in dem Bus sechs Personen. Die Straßenbahn konnte schnell wieder ins Gleis gestellt werden. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

