POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 23-Jährige fällt auf Gewinnversprechen rein (09.09.2024)

Singen (ots) - Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe Konstanz haben am Donnerstagvormittag einen Rauschgifthändler hinter Gitter gebracht. Bereits im Mai stellte die Polizei in einem Postverteilzentrum zahlreiche Sendungen mit Betäubungsmitteln sicher. Nachdem zwei der Päckchen an einen in Singen wohnhaften, ...

mehr