POL-PDLD: Landau - Verhaftet und verschubt

Bornheim (ots) - Am 22.10.2023 versuchte kurz nach 6 Uhr ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Dammheimer Straße in Bornheim einzubrechen. Hierbei wurde er von dem Hausherrn gestört. Der Täter konnte flüchten, indem er ein im Hof abgestelltes Fahrrad entwendete und davonfuhr. Die Schadenshöhe beträgt circa 550 Euro. Ein Strafverfahren wurde ...

