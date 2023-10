Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Bei Einbruchversuch gestört - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Am 22.10.2023 versuchte kurz nach 6 Uhr ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Dammheimer Straße in Bornheim einzubrechen. Hierbei wurde er von dem Hausherrn gestört. Der Täter konnte flüchten, indem er ein im Hof abgestelltes Fahrrad entwendete und davonfuhr. Die Schadenshöhe beträgt circa 550 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell