Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Stadthagen (ots)

(Kun) Am Dienstag, den 01.07.2025 gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Breslauer Straße/Glatzer Straße/Schweidnitzer Straße in Stadthagen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Die 19-jährige PKW- Fahrerin aus Stadthagen wollte, aus der Glatzer Straße kommend, die Breslauer Straße überqueren und in die Schweidnitzer Straße einfahren. Hierbei übersah sie den 17-jährigen Fahrradfahrer aus Stadthagen, der die Breslauer Straße in Richtung Bahnhofstraße befährt. Der Fahrradfahrer versuchte noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte bei dem Versuch und verletzte sich dabei. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am PKW entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell