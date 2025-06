Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfallflucht nach Kollision mit Bahnschranke +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. Juni 2025 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr kam es an der Schrankenanlage in der Ernst-Eckert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang Unbekannter kollidierte mit der geschlossenen Schranke und beschädigte diese hierdurch stark.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher respektive die unbekannte Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Schaden an der Schrankenanlage beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen, die zur genannten Tatzeit den Verkehrsunfall beobachtet oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell