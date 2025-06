Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf einem Recyclinghof in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwochabend, den 18.06.2025 gegen 21:50 Uhr, gingen bei der Großleitstelle Oldenburger-Land und der Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg zahlreiche Notrufe aufgrund starker Rauch- und Geruchsentwicklung im Stadtgebiet Brake ein.

Im örtlichen Industriegebiet in der Max-Planck-Straße konnte auf einem Recyclinghof der Brand eines ca. 10x10 m breiten und ca. 5 m hohen Schrotthaufens mit augenscheinlichen Gewerbeabfällen festgestellt werden.

Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr und der Tatsache, dass der brandbetroffene Schrotthaufen mit einer massiven Metallmauer umfriedet ist, konnte eine Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Die Löschmaßnahmen dauern mutmaßlich bis in die frühen Morgenstunden an, da die in Brand geratenen Abfälle zur Bekämpfung von Glutnestern umfangreich mit Baggern umgeschichtet werden müssen. Die Ortsfeuerwehren Hafenstraße und Golzwarden sind mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort.

Anwohner wurden per Rundfunkdurchsage gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Angrenzende Lebensmittelgeschäfte wurden zur vorsorglichen Schließung ihrer Lüftungsanlagen aufgefordert.

Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeikommissariat Brake aufgenommen.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell