POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Samtgemeinde Harpstedt: Colnrade: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr kam es in Colnrade, Gemeinde Harpstedt, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Twistringen, LK Diepholz, befuhr die Beckstedter Straße (Kreisstraße 4) aus Richtung Holtorf kommend in Richtung Beckstedt. Auf der Strecke durchfuhr der Motorradfahrer eine langgezogene Rechtskurve und kam dabei offensichtlich leicht auf den Gegenfahrstreifen. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen, ebenfalls aus Twistringen. Dieser blieb unverletzt. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 6 aus Bremen. Die Strecke musste für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden.

