POL-ME: Hoher Sachschaden nach Überholmanöver - 2504007

Langenfeld (ots)

Am Mittwochmittag, 2. April 2025, kollidierte der Fahrer eines Lkw bei einem Überholmanöver in Langenfeld mit einem Audi, der durch den Zusammenstoß in eine rechtsseitig gelegene Leitplanke gedrückt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines DAF Sattelzugs die Berghausener Straße in Richtung Monheim am Rhein. In Höhe des S-Bahnhofes überholte er nach einer Spurverengung einen Audi A6 einer 68-Jährigen. Er touchierte den Audi an dessen Fahrerseite, so dass dieser nach rechts gegen eine Leitplanke gedrückt und schwer beschädigt wurde.

Glücklicherweise blieben beide Fahrerinnen und Fahrer unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Leitplanke auf mindestens 10.000 Euro.

