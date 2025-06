Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn contra Fiat

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Fiat 500 ist am Montagvormittag (02.06.2025) ein Schaden von rund 26.000 Euro entstanden. Eine 20-jährige Frau war gegen 09.55 Uhr mit ihrem Fiat 500 im Seeblickweg unterwegs und bog am Kreisverkehr nach rechts in die Steinhaldenstraße ab. Dort hatte sich aufgrund einer roten Ampel ein Rückstau gebildet, so dass der Fiat mit dem Heck im Gleisbereich stand. Eine Stadtbahn der Linie U2, die Richtung Neugereut unterwegs war, prallte gegen das Heck des stehenden Fiat 500. Verletzt wurde niemand.

