Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Hombruch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0923

Bereits am 28. September 2024 (Samstag) kam es in Dortmund-Hombruch zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Spanier gehandelt haben. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen.

Ein 36-Jähriger und sein 72-jähriger Beifahrer, beide aus Dortmund, standen mit ihrem Audi auf der Zillestraße in Höhe der Harkortstraße an der roten Ampel. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr gegen 14 Uhr auf das Heck des Audis auf. Der 36-Jährige und der Unbekannte stiegen aus. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel. Als der Dortmunder die Polizei erwähnte, setzte sich der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon.

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen? Der 36-Jährige und sein Beifahrer beschreiben den Mann wie folgt:

- 30 bis 35 Jahre alt - Sehr schlanke Statur - 5-Tage Bart - Dunkle Haare - Sprach Spanisch, war in einem roten Auto mit spanischem Kennzeichen unterwegs - Der Lack des roten Autos war schon sehr verblasst

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Hombruch unter Tel.: 0231/132-1521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell