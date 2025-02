Polizei Köln

POL-K: 250211-1-K Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Köln-Dellbrück - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15. Juli 2024, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5823183

Mit Bildern aus einer privaten Videoüberwachung fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber.

Der Unbekannte soll am 14.Juli 2024 (Sonntag) gegen 18 Uhr eine Tankstelle auf der Bergisch Gladbacher Straße in Köln-Dellbrück mit einer schwarzen Schusswaffe überfallen und mit der Beute auf einem Fahrrad in Richtung eines angrenzenden Waldstücks geflüchtet sein.

Lichtbilder des Gesuchten sind unter folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/159240

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/as)

