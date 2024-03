POL-SI: "Fahrender" Einkaufswagenunterstand sorgte für Polizeieinsatz und ungläubige Blicke - #polsiwi

Keuztal (ots) - In Kreuztal-Eichen ist es in der Zeit von Montagnachmittag (25.03.2024) bis Dienstagmorgen (26.03.2024) zu einem Diebstahl auf einer Baustelle gekommen. Unbekannte gelangten in das Wohnhaus in der Straße " Am Sonnenhang", wo derzeit Bauarbeiten vorgenommen werden. Dort entwendeten die Diebe diverse Werkzeuge und eine Werkzeugkiste samt Inhalt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen ...

