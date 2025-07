Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Suthfeld (ots)

(Kun) In dem Zeitraum vom Montag, den 30.06.2025 22:00 Uhr bis Dienstag, den 01.07.2025 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das in der Gartenstraße Höhe Hausnummer 16 in Suthfeld geparkte Fahrzeug eines 21-Jährigen aus Schneverdingen. Der VW Crafter wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeben werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell