POL-NI: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

(Kun) Im Zeitraum von Dienstag, den 01.07.2025 12:00 Uhr und Mittwoch, den 02.07.2025 07:00 Uhr kam es auf in der Westlandstraße 20 in Nienburg auf dem dortigen Parkplatz des Verbrauchermarktes Nah und Gut zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger aus Landesbergen stellte einen VW Golf mit Bundeswehrkennzeichen auf dem Parkplatz ab. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand an der hinteren Stoßstange ein Schaden von ca. 2000 EUR. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

