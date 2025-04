Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall zwischen Radfahrer und E-Scooter

Speyer (ots)

Am frühen Montagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Radfahrer und ein 13-jähriger Fahrer eines E-Scooters miteinander kollidierten. Der 13-jährige Junge befuhr den Radweg in falscher Richtung und kollidierte mit dem Radfahrer auf Höhe einer Bushaltestelle. Dieser musste mit Schmerzen an den Beinen und am Kiefer in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Junge zog sich Schürfwunden an der Hand zu und klagte über Schmerzen im Brustbereich, eine medizinische Versorgung war aber nicht notwendig.

