Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Uchte (ots)

(Kun) Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, den 02.07.2025 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz im Hammer Kirchweg Höhe Hausnummer 1 in Uchte. Vermutlich beim Ausparken wurde der geparkter VW Golf eines 38-Jährigen auch Uchte am Heck von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761-90200 zu melden.

