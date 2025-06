Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Nordkreis: Ermittlungserfolg gegen Diebesbande - Polizei stellte umfangreiches Beweismaterial sicher und vollstreckte Haftbefehle

Osnabrück (ots)

Nach monatelangen intensiven Ermittlungen unter Federführung der Polizeiinspektion Osnabrück ist den Beamten ein bedeutender Schlag gegen eine mutmaßlich bandenmäßig agierende Tätergruppierung gelungen, die im Verdacht steht, für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich zu sein.

Seit dem Sommer 2023 kam es im nördlichen Landkreis Osnabrücks sowie in den Bereichen Cloppenburg, Emsland und Diepholz zu einer Vielzahl von Einbrüchen in Wohnhäuser, Firmen und Agrarmärkten. Im Fokus der Täter standen insbesondere Pflanzenschutzmittel, Werkzeuge und Arbeitsmaschinen.

Am Mittwochmorgen (25.06.) führten die Ermittler auf Anordnung des Amtsgerichts Osnabrück Durchsuchungen bei den fünf Hauptbeschuldigten (27, 32, 45, 46, 54 Jahre alt) im Landkreis Osnabrück und im Landkreis Vechta durch. Vier der fünf Männer konnten an ihrer gemeinsamen Wohnanschrift in der Samtgemeinde Artland angetroffen werden. Zwei von ihnen wurden nach ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen den 27-jährigen und gegen den 45-jährigen Beschuldigten lagen Haftbefehle vor. Beide wurden einem Haftrichter des Amtsgerichts Osnabrück vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-jährige Beschuldigte, welcher nicht am Durchsuchungsort angetroffen werden konnte, derzeitig im Ausland in Haft sitzen.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher, die den Tatverdacht des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls weiter erhärteten. Darunter befanden sich Arbeitsmaschinen, Werkzeug und mehrere Aufsitzrasenmäher. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Wert des sichergestellten Diebesguts mindestens im sechsstelligen Bereich liegen. Zudem fanden die Ermittler Verpackungsmaterial von Pflanzenschutzmitteln sowie detaillierte "Bestelllisten" mit Angaben zu Pflanzenschutzmitteln und möglichen Verkaufspreisen im Ausland. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Teil der sichergestellten Gegenstände aus Taten stammte, die erst wenige Stunden oder Tage zurücklagen - einige Geschädigte hatten den Diebstahl bis dahin noch gar nicht bemerkt.

In diesem Zusammenhang freute sich unter anderem eine Firma in Haselünne über den Besuch der Polizei nach den Durchsuchungen am Mittwoch. In der Nacht vom 23.06. auf den 24.06. wurden bei der Firma mehrere Werkzeuge im Wert von knapp 100.000EUR entwendet. Die Gegenstände konnte bei den Durchsuchungen aufgefunden und wieder an einen Mitarbeiter der Firma ausgehändigt werden. Die Mitarbeiter der Firma mussten sich dementsprechend nicht um den Ersatz ihrer Werkzeuge kümmern und waren sofort wieder arbeitsfähig.

Auch die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Osnabrück, Frau de Vries zeigte sich sichtlich zufrieden mit den Ergebnissen der Durchsuchungsmaßnahmen. "Der Ermittlungserfolg ist das Ergebnis monatelanger, akribischer Polizeiarbeit und hervorragender Zusammenarbeit über Landkreisgrenzen hinweg. Ich freue mich, dass sich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen gelohnt hat und sie dieser Tätergruppierung das Handwerk legen konnten.", so Frau de Vries.

