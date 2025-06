Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Täter nach Einbruch in Tankstelle festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Wersener Straße in Osnabrück. Nach ersten Erkenntnissen drang ein Täter gewaltsam in den Verkaufsraum der Tankstelle ein und entwendete unter anderem mehrere Zigarettenschachteln. Ein Komplize hielt sich währenddessen vor dem Verkaufsraum auf und stand mutmaßlich Schmiere. Durch die Geräusche der Täter sowie das akustische Signal der ausgelösten Alarmanlage wurde ein Zeuge aufmerksam, der die Polizei informierte. Der Zeuge konnte zwei maskierte Personen beobachten, die vom Tankstellengelände in Richtung Kirchstraße flüchteten.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entdeckten Polizisten wenig später in der Atterstraße zwei Männer (38 und 44 Jahre alt, beide wohnhaft in Osnabrück), auf die die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Die Beiden führten Taschen mit sich, in denen sich vermeintliches Diebesgut befand. Die Männer wurden daraufhin festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen einer Dienststelle zugeführt.

Auf Anordnung des Amtsgerichts Osnabrück durchsuchte die Polizei am heutigen Morgen die Wohnungen der beiden Männer. Dabei konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie anderes Beweismaterial aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell