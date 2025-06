Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:00 Uhr verunfallte ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 3 zwischen Wiesloch und Uhlandshöhe und flüchtete anschließend. Der 21-Jährige verlor in Höhe der dortigen Ziegelfabrik die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er gegen einen Zaun einer dort ansässigen Firma und beschädigte diesen. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer konnten noch beobachten, wie zwei Personen in den besagten BMW abgerissene Fahrzeugteile einluden. Anschließend entfernten sich die Beiden mit dem verunfallten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihre gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher zu erfüllen. Die vorbeifahrenden Zeugen konnten zudem das Kennzeichen des flüchtigen BMW ablesen und der verständigten Streife des Polizeireviers Wiesloch übermitteln. Eine anschließend eingeleitete Fahndung nach dem BMW führte zu dessen Auffinden in der Nähe der Wohnanschrift des Autobesitzers. Hier konnten der 21-jährige Fahrer letztlich angetroffen werden. Er war im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Wieso der Mann geflüchtet ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch führt die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu wenden.

