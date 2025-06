Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Illegales Driften auf Schwimmbadparkplatz

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen kurz vor 23 Uhr beobachteten Zeugen auf dem Parkplatz im Schwimmbadweg mehrere driftende Autos und alarmierten die Polizei. Mindestens vier Fahrzeugführer ließen sich zu riskanten Fahrmanövern auf dem Parkplatz hinreißen. Die Autos drifteten mit aufheulenden Motoren über das Gelände und verfehlten dabei häufiger nur knapp ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beteiligten Autos bereits vom Parkplatz entfernt. Da die Zeugen aber die Kennzeichen der "Verkehrssünder" notiert hatten, leitete die eingesetzte Streife des Polizeireviers Sinsheim eine Fahndung ein. Im Rahmen dieser Fahndung konnten alle an dem riskanten Fahrmanöver Beteiligten innerhalb des Stadtgebiets gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass sämtliche Fahrzeugführer Fahranfänger waren und sich noch in der Probezeit befanden. Die Ermittlungen, wer die waghalsigen Fahrmanöver durchgeführt hatte, laufen noch. Außerdem wird eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle vorgelegt.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Mannheim darauf hin: Illegales Driften außerhalb der Rennstrecke ist verboten, kann lebensgefährlich sein und zu schweren Unfällen führen. Außerdem kann es zu hohen Bußgeldern, Punkten in Flensburg oder sogar zum Führerscheinentzug führen. Fahren Sie verantwortungsvoll und achten sie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

