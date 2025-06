Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht in der Mannheimer Innenstadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 11:50 Uhr parkte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender im Quadrat U mit seinem grauen Renault Megane aus und kollidierte beim Rangieren mit dem dahinter geparkten, grauen Opel Corsa einer 27-Jährigen. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Verursachende von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Durch den Unfall wurde das Auto der 27-Jährigen an der vorderen Stoßstange beschädigt, was einen Schaden in Höhe von 150 Euro zur Folge hat. Dieser Vorfall wurde durch eine bislang namentlich nicht bekannte Person beobachtet, welche ein Hinweisschreiben am Auto der Geschädigten hinterließ.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen und sucht nach dieser bezeugenden Person. Zudem werden weitere Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier unter 0621 1258-0 zu melden.

