POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.05.2025:

Peine (ots) - Am 21.05.2025 wurde gegen 12:00 Uhr in Wendeburg, in einem kleinen Waldstück entlang der Aue, zwischen den Straßen Meierholz und Wendezeller Ring, ein Feuer gemeldet. Dort ist eine rund 25m lange sogenannte Totholzhecke in Brand geraten. Dabei handelt es sich um eine Anlage, die aus aufgeschichtetem ...

