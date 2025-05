Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.05.2025: Zeugenaufruf nach Feuer in Wendeburg

Peine (ots)

Am 21.05.2025 wurde gegen 12:00 Uhr in Wendeburg, in einem kleinen Waldstück entlang der Aue, zwischen den Straßen Meierholz und Wendezeller Ring, ein Feuer gemeldet. Dort ist eine rund 25m lange sogenannte Totholzhecke in Brand geraten. Dabei handelt es sich um eine Anlage, die aus aufgeschichtetem Totholz, wie Ästen und Zweigen, besteht und damit Lebensraum für Wildtiere ist. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz um den Vollbrand zu löschen.

Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass Brandstiftung vorliegt. Die Polizei in Edemissen bittet Hinweisgeber darum, sich unter 05176 97648-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell