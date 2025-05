Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.05.2025: Unfallflucht in Wendeburg

Peine (ots)

Am Vormittag des 21.05. gegen 10:30 Uhr fiel einem Wendeburger auf, dass sein schwarzer Seat Leon hinten links beschädigt worden ist. Der Wagen war seit dem vorigen Abend an der Straße in Höhe Am Anger 4 geparkt gewesen. Möglicherweise ist der beschädigte Wagen durch ein anders Fahrzeug beim Rangieren gestreift worden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Wendeburg unter 05303 99089-0.

