POL-MA: Heidelberg: Radfahrer stellt Autofahrerin nach gefährlichem Überholmanöver zur Rede

Mannheim (ots) - Am Mittwoch gegen 09:40 Uhr musste eine Straßenbahnfahrerin der Linie 4A im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt in Fahrtrichtung Käfertaler Wald auf der Höhe der Haltestelle "Bonifatiuskirche" eine Vollbremsung einleiten, da ein Schulkind plötzlich das Bahngleis querte. Durch die Notbremsung verletzte sich ein 1-jähriges Kind leicht, welches sich in ...

mehr