Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Drogeriefiliale

Vettweiß (ots)

In der Nacht zu Sonntag (08.06.2025) brachten unbekannte Täter in die Filiale einer Drogeriekette in der Gereonstraße ein und entwendeten einen Tresor.

Der oder die Täter verschafften sich am Sonntag zwischen 04:14 Uhr und 04:28 Uhr gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten der Drogerie. Eine Sicherheitsfirma hat die Polizei gerufen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden, da kein Mitarbeiter der Drogeriekette vor Ort war.

Gegen 11:00 Uhr meldete sich jedoch ein Fußgänger bei der Polizei, der in einem Feldweg zwischen der B477 und der L264 einen aufgebrochenen Tresor gefunden hatte, der dem Einbruch zugeordnet werden konnte.

Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

