Polizei Düren

POL-DN: Kurvenfahrt endet im Gegenverkehr: alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten

Nideggen (ots)

Am 07.06.2025, gegen 11:24 Uhr, befuhr ein 28-jähriger polnischer Fahrzeugführer die L249 von Nideggen in Richtung Abenden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Hier touchierte er zunächst den PKW eines 43-jährigen Fahrzeugführers aus Moers und stieß im Anschluss frontal mit dem PKW einer 49-jährigen Nideggenerin zusammen. Dabei wurden der Unfallverursacher und die Nideggenerin leicht verletzt und jeweils mit Rettungswagen dem Krankenhaus Lendersdorf zugeführt. Bei der Unfallaufnahme wurde beim polnischen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde vom Notarzt vor Ort eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20000 Euro.

