Polizei Düren

POL-DN: Sonderkontrolltag Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit: 127 Fahrzeuge kontrolliert

Bild-Infos

Download

Kreuzau (ots)

Am Donnerstag (05.06.2025) führte die Polizei umfangreiche Verkehrskontrollen in den Gemeinden Hürtgenwald und Kreuzau durch.

Während bei der letzten Aktion Anfang Dezember die Gemeinden Nörvenich und Vettweiß im Fokus standen, lag der Schwerpunkt am Donnerstag in Hürtgenwald und Kreuzau. Während die Polizei in Hürtgenwald 85 Fahrzeuge kontrollierte, wurden in Kreuzau insgesamt 42 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Zwei Fahrzeugfahrern in Kreuzau wurden wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum Blutproben entnommen. Hierbei leistete eine Person Widerstand.

Insgesamt wurden im Rahmen des Kontrolltages 21 Maßnahmen getroffen. Neben einer Strafanzeige und den beiden Blutproben blieb es bei Verwarngeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Erfreulich ist, dass der größte Teil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer ohne Beanstandungen aus den Kontrollstellen entlassen werden konnte.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell