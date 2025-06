Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der L12 - 53-Jähriger schwer verletzt

Titz (ots)

Am Donnerstagabend (05.06.2025) kam es gegen 18:40 Uhr auf der L 12 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Mann aus Wegberg schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Kleinkraftrad die L12 aus Richtung Titz kommend in Fahrtrichtung Ameln. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in das angrenzende Feld. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, er wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

