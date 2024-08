POL-SO: 13-jähriger ausgeraubt

Geseke (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. August, 12:40 Uhr und dem 27. August, 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wäschegeschäft in der Bachstraße ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam über die Eingangstür des Ladens Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend begaben sie sich offenbar gezielt in den Lagerraum, entwendeten eine große Anzahl an Wäschestücken und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei ...

mehr