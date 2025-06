Polizei Düren

POL-DN: Die Polizei nimmt Einbrecher in misslicher Lage fest

Düren (ots)

Bei einem Einbruch am frühen Donnerstagmorgen (05.06.2025, 04:15Uhr) in ein Wohnhaus in der Bachstraße in Birgel konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen Einbrecher im Keller des Einfamilienhauses festnehmen und Tatwerkzeug und Diebesgut sichern. Bei einem weiteren Einbruch konnten die Täter unerkannt entkommen.

Durch das konsequente Handeln aufmerksamer Anwohner, die am frühen Donnerstagmorgen durch verdächtige Geräusche aus dem Nachbarhaus geweckt wurden, konnte die Polizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Birgel aufklären und den Täter noch vor Ort festnehmen. Der Einbrecher hatte sich unbefugt Zutritt zum Haus verschafft und dieses durchsucht. Hierbei hatte er jedoch die Rechnung ohne die aufmerksamen Nachbarn gemacht, die umgehend die Polizei alarmierten. Bei der Durchsuchung des Tatobjektes durch die Einsatzkräfte konnte der Täter im Heizungskeller angetroffen werden. Beim Versuch sich hinter einem Öltank zu verstecken war er offensichtlich so unglücklich gestürzt, dass er nicht mehr in der Lage war, sich aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mann aus Düren, wurde festgenommen und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Diebesgut und Einbruchswerkzeug konnten beim Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei einem weiteren Wohnungseinbruch in der Breslauer Straße am Donnerstagnachmittag (05.06.2025, 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus ein und durchsuchten dieses. Die heimkehrenden Hausbewohner konnten lediglich das in der Wohnung herrschende Chaos vorfinden und alarmierten die Polizei. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Polizei bittet Personen, die im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatobjektes gemacht haben sich unter der Telefonnummer 02421 - 949 - 0 zu melden.

