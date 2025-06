Polizei Düren

POL-DN: Zweiradfahrer bewusstlos nach Verkehrsunfall auf der Straße aufgefunden

Kreuzau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:40 Uhr auf der Dürener Straße in der Ortslage Kreuzau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Mann aus Düren schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Leichtkraftrad die Dürener Straße aus Kreuzau in Fahrtrichtung Düren. Am Ortsausgang Kreuzau touchierte der Fahrer augenscheinlich in einer leichten Linkskurve den Bordstein und kam zu Fall. Der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, er wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß zugelassen und verfügte demnach über keinen Versicherungsschutz. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug wurde als Tatmittel sichergestellt.

