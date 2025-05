POL-OS: Osnabrück: Gefährliche Körperverletzung in der Schölerbergstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße "Zum Flugplatz", bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mercedes- Fahrer befuhr gegen 22.35 Uhr die Straße "Zum Flugplatz" in Richtung "Leyer Straße". Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ...

